Проблемы со светом: в Кабмине обратились к украинцам с важным заявлением

Украинцы призывают экономить электроэнергию в пиковые часы потребления.

С таким призывом 12 апреля обратилась заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Мы просим наших потребителей понимать, что сейчас нужно очень ответственно относиться к энергопотреблению. Очень ответственно особенно в пиковые часы нагрузки, пиковые часы потребления – это утром и вечером", – сказала она.

Замминистра объяснила, что днем в Украине может быть профицит электроэнергии, поскольку сейчас наблюдаются солнечные дни и достаточно много восстановительной генерации. По ее словам, вчера, 11 апреля, Украина передавала излишек электроэнергии соседним странам. Но вечером мощности не хватает.

"Когда светловой день заканчивается, увеличивается потребление и не хватает в системе генерации. Вот вчера приходилось также привлекать помощь от наших партнеров. То есть днем передаем — вечером должны привлекать", — объяснила Гринчук.

В Минэнерго призывают украинцев помочь в стабилизации энергосистемы. Для этого нужно снизить использование электроэнергии в пиковые часы.

"Пока мы ищем эти решения, как стабилизировать эту ситуацию, очень просим наших потребителей все-таки помочь нам и переносить использование наиболее энергоемких приборов на дневные часы. Пытаться экономить особенно в эти пиковые столь сложные для нас часы восстановления таких объектов", — призвала замминистра.

Напомним, утром, 11 апреля, российские ракеты и дроны снова нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию. В каком состоянии украинская энергосистема и есть ли угроза блекаутов, рассказали в "Укрэнерго".

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