Проблемы со светом в Украине: оптимистические прогнозы возобновления энергосистемы под угрозой новых атак

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что прогнозы по возобновлению энергоснабжения в Одесской области более оптимистичны, чем на Харьковщине, но все зависит от продолжения атак со стороны российской армии.

По Одесской области прогнозы по восстановлению полноценной работы энергосистемы более оптимистичны, чем по Харьковщине, однако все зависит от того, будут продолжаться атаки российской армии или нет.

Об этом заместитель министра энергетики Николай Колесник сказал в эфире Общественного радио.

По его словам, если обстрелы в Харькове не будут продолжаться, есть надежды на возобновление энергоснабжения в больших объемах с течением нескольких недель. Все зависит от количества проводимых работ.

В то же время, количество тревог негативно влияет на возможность физической работы, но, говорит Колесник, сегодня все возможные силы электриков и электроэнергетиков привлечены для того, чтобы максимально быстро возобновить работу системы.

"Что касается Одесской области и Одессы, то здесь есть более оптимистичные прогнозы по датам от электроэнергетиков. Но, конечно, все зависит от того будут ли атаки продолжаться, или нет", — добавил Николай Колесник.

Напомним, в Одесской области продолжается восстановление поврежденной россиянами энергосистемы. Воздушную атаку они совершили в ночь на 25 марта. Энергетикам удалось восстановить питание наземного электротранспорта в Одессе. Правда, на маршруты пока вывели только половину подвижного состава. Город живет по графикам плановых отключений электроэнергии. Кроме того, оккупанты накануне атаковали город баллистикой. Россияне изуродовали многоэтажки, частные дома, бизнес-центр, Дворец спорта.

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