Пробрались на позиции и почти всех уничтожили: ВСУ добавили оккупантам еще одну фобию

Российские оккупанты теперь боятся спать.
Все потому, что ВСУ могут внезапно наведаться и всех уничтожить.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
"В подразделениях, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, развиваются новые фобии. К фобии летающих объектов в небе добавилась фобия засыпать. Так ССО ВСУ, пробравшись ночью на позиции ВС РФ, уничтожило 13 военнослужащих, 2 офицеров взяли в плен.По словам военнослужащих ВС РФ такие инциденты происходят не впервые, одной из причин этих инцидентов является то, что офицеры вместо того, чтобы управлять оборонной позицией просто употребляют алкогольные напитки", — рассказал журналист.
Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают сокращать военные подразделения РФ, участвующие в "спецоперации". На очереди парашютно-десантный полк из города Кострома. От личного состава после встречи с ВСУ осталось 15%.
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