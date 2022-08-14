Пробрались на позиции и почти всех уничтожили: ВСУ добавили оккупантам еще одну фобию

Все потому, что ВСУ могут внезапно наведаться и всех уничтожить.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"В подразделениях, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, развиваются новые фобии. К фобии летающих объектов в небе добавилась фобия засыпать. Так ССО ВСУ, пробравшись ночью на позиции ВС РФ, уничтожило 13 военнослужащих, 2 офицеров взяли в плен.По словам военнослужащих ВС РФ такие инциденты происходят не впервые, одной из причин этих инцидентов является то, что офицеры вместо того, чтобы управлять оборонной позицией просто употребляют алкогольные напитки", — рассказал журналист.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают сокращать военные подразделения РФ, участвующие в "спецоперации". На очереди парашютно-десантный полк из города Кострома. От личного состава после встречи с ВСУ осталось 15%.

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