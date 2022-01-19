Пробыл 5 дней в реанимации: в Днепре элементы магнитного конструктора продырявили 2-летнему ребенку кишечник

Мальчика прооперировали и извлекли из его тела несколько магнитных шаров.
В Днепре медики прооперировали 2-летнего малыша, проглотившего элементы магнитного конструктора. Они успели разъесть ребенку кишечник и до почернения сжали отдельные участки слизистой.
Об этомсообщают в Днепропетровской областной клинической больнице.
В Днепре в детскую областную больницу госпитализировали 2-летнего пациента с жалобами на боль в животе. Мать ребенка объяснила – ситуация обострилась через три дня после того, как мальчик играл магнитным конструктором.
Малыша отправили в операционную, где врачи в течение 2 часов удаляли из тела ребенка посторонние предметы.
"Сложность оперативного лечения заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки. Маленькие детали успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели — такова сила сжатия этих магнитов", - рассказывают медики.
Как отмечает заведующий отделением эндовидеохирургии Сергей Коваль, ребенку повезло, что родители заподозрили неладное и сразу обратились к медикам, так что большей беды — слипания стенок кишечника — удалось избежать.
Мальчик 5 дней пробыл в реанимации, а вчера был переведен в отделение неотложной хирургии. Его состояние постепенно восстанавливается, но впереди его ждет долгая реабилитация по восстановлению функционала кишечника.
Напомним, что в Харьковской областной детской больнице сделали операцию по удалению из кишечника годовалой девочки 11 магнитов, которые, соединившись между собой, образовали кольцо.
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