Пробыл 5 дней в реанимации: в Днепре элементы магнитного конструктора продырявили 2-летнему ребенку кишечник

Пробыл 5 дней в реанимации: в Днепре элементы магнитного конструктора продырявили 2-летнему ребенку кишечник

Мальчика прооперировали и извлекли из его тела несколько магнитных шаров.

В Днепре медики прооперировали 2-летнего малыша, проглотившего элементы магнитного конструктора. Они успели разъесть ребенку кишечник и до почернения сжали отдельные участки слизистой.

Об этомсообщают в Днепропетровской областной клинической больнице.

В Днепре в детскую областную больницу госпитализировали 2-летнего пациента с жалобами на боль в животе. Мать ребенка объяснила – ситуация обострилась через три дня после того, как мальчик играл магнитным конструктором.

Малыша отправили в операционную, где врачи в течение 2 часов удаляли из тела ребенка посторонние предметы.

"Сложность оперативного лечения заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки. Маленькие детали успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели — такова сила сжатия этих магнитов", - рассказывают медики.

Как отмечает заведующий отделением эндовидеохирургии Сергей Коваль, ребенку повезло, что родители заподозрили неладное и сразу обратились к медикам, так что большей беды — слипания стенок кишечника — удалось избежать.

Мальчик 5 дней пробыл в реанимации, а вчера был переведен в отделение неотложной хирургии. Его состояние постепенно восстанавливается, но впереди его ждет долгая реабилитация по восстановлению функционала кишечника.

Напомним, что в Харьковской областной детской больнице сделали операцию по удалению из кишечника годовалой девочки 11 магнитов, которые, соединившись между собой, образовали кольцо.

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