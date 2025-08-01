Пробыл в заключении в РФ 4 года: в Украину вернулся журналист Есипенко

Владислав Есипенко (справа) и главный редактор проекта Радио Свобода Крым.Реалии Владимир Притула / © Радіо Свобода

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Бывший политзаключенный Владислав Есипенко вернулся в Украину после четырех лет, проведенных в российской тюрьме. Реалии прибыл в Киев и поделился планами продолжить свою журналистскую и правозащитную деятельность.

Об этом сообщили в Радио Свобода.

В своем обращении он поблагодарил коллег за поддержку и выразил слова веры и надежды украинским политзаключенным, которые до сих пор находятся в заключении.

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Журналист Владислав Есипенко был задержан сотрудниками ФСБ России в марте 2021 года в оккупированном Крыму. Его обвинили в сборе информации для украинских спецслужб и хранении взрывного устройства. Сам Есипенко заявлял, что во время задержания его пытали электрическим током, добиваясь признаний.

В 2022 году подконтрольный РФ суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Владислав Есипенко освещал социальные и экологические проблемы на полуострове. Также стал лауреатом нескольких престижных наград за время заключения. В частности, Free Media Award и Freedom to Write Award. Уже 20 июня 2025 года журналист был уволен и покинул оккупированный Крым, после чего прибыл в Прагу для прохождения реабилитации.

Ранее сообщалось, что украинский журналист, корреспондент Радио Свобода Владислав Есипенко, который в следственном изоляторе оккупированного Симферополя ожидает приговора подконтрольного России «суда», передал письмо на свободу.

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