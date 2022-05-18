Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Процедуру установления и продолжения инвалидности упростили: как получить выплаты во время войны

Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Процедуру установления и продолжения инвалидности упростили: как получить выплаты во время войны

Фото: unsplash.com

Для получения социальных выплат людям с инвалидностью уже не нужно проходить повторное освидетельствование.

На период действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности.

Об этом сообщает Минздрав.

Для получения социальных выплат лицам с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не требуется.

©

Срок прохождения повторного осмотра переносится сроком позже шести месяцев после прекращения/отмены действия военного положения.

©

В течение действия военного положения и через шесть месяцев после его прекращения/отмены украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.

Будьте внимательны, врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторное освидетельствование во время действия военного состояния.

Напомним, что контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

Читайте также:

Следующая публикация