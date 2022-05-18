Процедуру установления и продолжения инвалидности упростили: как получить выплаты во время войны

Процедуру установления и продолжения инвалидности упростили: как получить выплаты во время войны

Для получения социальных выплат людям с инвалидностью уже не нужно проходить повторное освидетельствование.

На период действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности.

Об этом сообщает Минздрав.

Для получения социальных выплат лицам с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не требуется.

Срок прохождения повторного осмотра переносится сроком позже шести месяцев после прекращения/отмены действия военного положения.

В течение действия военного положения и через шесть месяцев после его прекращения/отмены украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.

Будьте внимательны, врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторное освидетельствование во время действия военного состояния.

Напомним, что контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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