Процедуры в медучреждениях без направления будут платными: когда вступает в силу нововведение

Без направления непонятно, действительно ли конкретная услуга нужна пациенту.

Все процедуры в медучреждениях будут платными, если у пациента нет направления от семейного или специализированного врача. Нововведение начнет действовать с 1 января.

Об этом сказала экс-замминистра здравоохранения Наталья Лисневская.

"Очень много таких самообращений, когда они оказались ненужными. Логика процесса в этом. Человек наблюдается и при любой необходимости у него есть направление, Причем электронное направление, бумажки носить не надо. Эта система работает", — отмечает она.

Следующий момент, отмечает специалист, когда услуги не покрываются пакетами НСЗУ. Это называется программа медицинских гарантий.

"Все, что прогарантировано государством, бесплатно. Больше медицинских гарантий — медзаклкады могут предоставлять услуги за дополнительную оплату", — завершила Лисневская.

Напомним, в Днепре открылся медицинский хаб, большинство работников которого спасали людей во время бомбежек города Россией. Тогда с минимумом оборудования и медикаментов, часто без света и воды, они делали сверхсложные операции. Часть медиков погибла, а те, кто смогли вырваться из ада, снова объединились в Днепре.

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