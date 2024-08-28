Процесс пошел: экс-председатель Верховного суда Князев отвечает перед судом за многомиллионную взятку

Судья подозревается в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

В среду, 28 августа, Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В судебном заседании прокурор объявил обвинительный акт, после чего стороны выступили со вступительными речами.

Также суд приступил к исследованию материалов, предоставленных стороной обвинения.

После этого в судебном процессе был объявлен перерыв до понедельника, 9 сентября. В тот день в 10 утра судебное заседание будет продолжено.

Напомним, что в мае 2023 года Всеволод Князев попался на взятке в 2,7 млн. долларов от людей, выступавших за решение суда в пользу совладельца финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В январе 2024 года за бывшего председателе Верховного суда Всеволода Князева внесли залог 18,168 млн гривен, поэтому он вышел из-под стражи. В мае этого же года с Князева сняли электронный браслет, потому что у него "по шесть часов нет света". В июле Князева остановили в Закарпатской области в нескольких сотнях метров от государственной границы с Румынией, однако отпустили после проверки документов.

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