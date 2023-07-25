"Процесс продолжается": "Укрзализныця" отреагировала на языковой скандал

В "Укрзализныце" отреагировали на возмутительный инцидент с русским языком. Там показали новый электронный международный билет, который находится на согласовании у международных партнеров-железных дорог. Он выполнен на украинском и английском.

Об этом говорится в телеграме "Укрзализныци".

Новый образец билета / Фото: Укрзализныця

"Активисты могут быть спокойны за процесс украинизации железной дороги, он идет согласованным графиком, и до конца 2023 г. будет иметь еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации. И хотя новый шаблон еще согласовывается партнерами, как того требуют международные правила, мы ускоряем ход событий и уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов", – пояснили представители "Укрзализныци".

Реакция омбудсмана

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень начал меры государственного контроля над применением государственного языка Акционерным обществом "Украинская железная дорога".

"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзализныци", — отметил Тарас Кремень.

Как отметил омбудсман, приказ об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка АО "Укрзализныця" уже подписан. Он убежден, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность.

Напомним, накануне "Укрзализныця" попала в языковой скандал. Пассажирка обнародовала фото билета, на котором размещена информация о контакт-центре на русском и английском. Этот инцидент вызвал негодование в сети.

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