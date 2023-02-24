Процесс снимали на видео: в Одессе два товарища изнасиловали несовершеннолетнюю

11 лет лишения свободы получил 25-летний одессит, который с товарищем изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.

Соответствующий приговор вынес Малиновский районный суд Одессы.

В суде потерпевшая рассказала, что с обидчиками познакомилась, когда пришла в парк к знакомой компании. Мужчины оказались друзьями ее знакомой. Они предложили девушкам прокатиться по городу на автомобиле, а после этого — употребить алкоголь.

Далее, как сказано в материалах суда, компания приехала в один из дворов в Малиновском районе. По словам потерпевшей, она вышла провести подругу домой, но ей стало плохо. Девушка попросила парней подвезти ее домой, села в авто и потеряла сознание, а проснулась уже в больнице.

Следствие установило, что мужчины воспользовались беспомощным состоянием девушки. Они раздели ее, сняли на видео в таком состоянии и изнасиловали. Экспертиза это доказала.

В суде подозреваемый свою вину не признал. Он заявил, что девушка вела себя неадекватно и сама разделась, а видео они сняли будто для того, чтобы "пристыдить" ее.

Малиновский суд мужчины виновным по ч.3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 11 лет лишения свободы.

Решение по его товарищу суд еще не принял. Его дело рассматривается отдельно.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

А в Кировоградской области мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и изнасиловал.

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