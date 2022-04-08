Процесс вступления Украины в ЕС пошел: президент Еврокомиссии передала Зеленскому опросник для статуса кандидата

Заполнение анкеты является обязательным шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляен, находящаяся с визитом в Киеве, официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник о членстве в ЕС.

Церемония прошла после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

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"Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии (о готовности Украины к получению устава кандидата – ЕН)", — заявила она.

Президент Европейской комиссии уточнила, что речь идет о ускоренной процедуре вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула, что решение будет принято через несколько недель, однако приблизительную дату не назвала. "Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", — объяснила она.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский сказал Урсули фон дер Ляен, что Украина справится еще быстрее. "Мы будем готовы с ответами через неделю", — заявил он.

Как ранее сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом. На что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в ОП будут пытаться ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

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