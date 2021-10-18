Процессуальные действия в отношении КГГА проводятся в 10 раз чаще, чем по местной власти в других регионов - КИУ

Процессуальные действия в отношении КГГА проводятся в 10 раз чаще, чем по местной власти в других регионов - КИУ

В столице зафиксировано 2136 процессуальных действий.

Против Киевской городской власти процессуальные производства открываются в 10 раз чаще, чем в других регионах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Комитета избирателей Украины, которые были представлены во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Всплеск интереса правоохранителей к столице чрезвычайно большой. Показательный пример, что в Киеве зафиксировано более 2136 процессуальных действий, тогда как в следующем городе по количеству - Одессе - в десять раз меньше, только 234", - заявил во время пресс-конференции генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

По данным исследования, если сравнить количество судебных производств относительно КГГА и других ОГА, то почти 40% из общего количества производств касаются КГГА, а 60% - всех остальных облгосадминистраций. В частности, на Киевскую городскую госадминистрацию приходится 579 производств, а на Киевскую областную - только 84.

"Здесь большой вопрос: неужели у нас земли под Киевом и имущество, которым распоряжается КОДА, гораздо дешевле, чем в самом Киеве? Ответ очевиден: нет. Почему же такая разительная разница между количеством дел на КГГА и другие обладминистрацияи? Потому что, согласно действующему законодательству, главой КГГА является избранный киевлянами мэр, который не подчиняется президенту, как другие главы ОГА", - считает заместитель гендиректора КИУ Наталья Линник.

Исследование "Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях" проводилось Комитетом избирателей Украины. Для анализа были отобраны все тексты судебных производств, опубликованные Государственной судебной администрацией с 1 января 2020 года. Из них были дополнительно отобраны тексты, содержащие ссылки на 10 статей Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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