Прочерк в ВВК в "Резерв+": могут ли из-за этого насильно отправить в ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Отсутствие информации о прохождении военно-вречебной комиссии (ВВК) в приложении «Резерв+» само по себе не является нарушением и не обязывает военнообязанного обращаться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Точно так же пробел в соответствующей графе электронного военно-учетного документа не может служить самостоятельным основанием для принудительной доставки человека в ТЦК.

Об этом заявил украинский юрист Юрий Айвазян, объясняя, при каких обстоятельствах военнообязанные должны проходить медицинский осмотр и какие документы достаточно предъявить во время проверки.

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По словам юриста, если в электронном документе о воинском учете отсутствует запись о прохождении ВВК, это не означает, что человек нарушил правила воинского учета.

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Законодательство предусматривает прохождение медицинского осмотра по решению уполномоченного органа, которое оформляется в виде соответствующего направления. Поэтому сам факт отсутствия информации о ВВК в приложении не влечет за собой обязанности самостоятельно явиться в ТЦК.

Для проверки документов достаточно предъявить паспорт и действующий электронный военно-учетный документ с QR-кодом и отображенной информацией о бронировании.

Айвазян подчеркивает, что отсутствие результатов медицинского осмотра не делает электронный документ недействительным. Согласно правительственному порядку, результаты ВВК отражаются в документе при их наличии, а электронные и бумажные военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.

Могут ли принудительно доставить в ТЦК из-за отсутствия ВВК?

Юрист подчеркивает, что прочерк в графе ВВК не подтверждает совершение правонарушения и не является самостоятельным законным основанием для задержания или принудительной доставки в территориальный центр комплектования.

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Если на блокпосту требование о доставке объясняют исключительно отсутствием записи о медицинском осмотре, человек имеет право потребовать указать конкретную обязанность, которую он якобы нарушил, а также правовое основание для задержания.

В то же время ситуация может быть иной, если военнообязанный не явился по надлежащим образом врученной повестке, не выполнил законное предписание о прохождении медицинского осмотра или находится в розыске. Однако само отсутствие информации о ВЛК нельзя приравнивать к таким нарушениям.

Кого могут направить на повторную ВВК

Особое внимание Айвазян уделил гражданам, которые ранее имели статус «ограниченно годный» к военной службе, но после изменений в законодательстве не прошли повторный медицинский осмотр.

По его словам, если соответствующая информация имеется в личном деле военнообязанного, ТЦК может направить его на повторную ВВК.

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Общий срок прохождения такого осмотра для лиц, ранее признанных ограниченно годными, был установлен до 5 июня 2025 года. Однако отметка в приложении «Резерв+» не устанавливает новый срок прохождения ВВК и не заменяет официальное направление.

Юрист также отмечает, что наличие бронирования не освобождает от обязанности пройти медицинское обследование по законному направлению. Для лиц, ранее признанных ограниченно годными, предусмотрено исключение из общего правила, согласно которому лица с действующей отсрочкой не направляются на ВВК. Это исключение не распространяется на лиц с инвалидностью.

В то же время прохождение медицинского осмотра по направлению не приостанавливает действующее бронирование и не дает права призвать человека в течение срока его действия.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-врачебных комиссий. Документ предусматривает тщательную проверку медицинских заключений ВВК, особое внимание к хроническим заболеваниям и ответственность врачей за фиктивные решения.

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