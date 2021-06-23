Прочесывают лес и горные склоны: на Закарпатье уже пятые сутки ищут 29-летнего мужчину

Прочесывают лес и горные склоны: на Закарпатье уже пятые сутки ищут 29-летнего мужчину

Спасатели прочесывают горные склоны, лесные дороги и домики.

В Закарпатской области уже пятые сутки ищут пропавшего 29-летнего жителя с. Богдан Раховского района. Мужчина еще 17 июня вышел из дома и не вернулся. По состоянию на 23 июня о судьбе человека ничего неизвестно.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

По данным спасателей, мужчина исчез в районе полонины Рогнеска. Искать мужчину спасателям помогают местные жители. Они продолжают прочесывать горные склоны, лесные дороги и домики.

Напомним, сообщение о пропаже мужчины к спасателям поступило 18 июня. Тогда же они начали поисковую операцию. Поисковики обследовали территорию полонин Рогнеска, Шумнеска и Гормонеска, но мужчину не нашли. Также спасатели проверили подножия горы Петрос, Менчул Квасовський, Скопеска и перемычку г. Шешул.

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