Прочесывают леса с квадрокоптер и тепловизорами: на Прикарпатье уже сутки ищут 10-летнего мальчика

Прочесывают леса с квадрокоптер и тепловизорами: на Прикарпатье уже сутки ищут 10-летнего мальчика

Мальчик вышел из дома и не вернулся.

В Ивано-Франковской области уже сутки ищут пропавшего 10-летнего Василия Досяка. Мальчик 28 июля в 13:00 вышел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Парень исчез в селе Старые Куты на Прикарпатье. Он был одет в шорты коричневого цвета, футболку белого цвета с полосами. Рост мальчика — 110 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые.

На месте работают Нацгвардийци, работники ГСЧС, кинологи со служебными собаками и неравнодушные. Для поисков ребенка полиция применяет квадрокоптер и тепловизор. Сейчас правоохранители прочесывают леса и труднодоступные места. Однако, где находится мальчик, не известно.

"Если у вас есть любая информация о возможном места пребывания ребенка-сообщите об этом по спецлинии полиции 102 или по телефонам (0342) 79-03-23, 0980155424", — отмечают в полиции.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, правоохранители уже две месяца разыскивают 21-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь из села Рашков Черновицкой области, которые поехали в Хмельницкую область и загадочно исчезли.

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