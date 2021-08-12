Прочесывают реки и заброшенные здания: в Житомирской области третьи сутки ищут пропавшую бабушку

Прочесывают реки и заброшенные здания: в Житомирской области третьи сутки ищут пропавшую бабушку

Женщина ушла из дома 9 августа и больше не вернулась.

В Емильчинской общине Житомирской области с 9 августа разыскивают без вести пропавшую 80-летнюю Галину Козел.

К поискам уже привлекли нацгвардейцев и кинологов. Поисковые группы прочесывают леса, заброшенные здания и водоемы.

Об этом сообщают в Новоград-Волынском районном отделе полиции.

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"К коллегам из Емильчинского отделения полиции присоединились бойцы роты полиции особого назначения и офицеры Управления превентивной деятельности ГУНП, нацгвардейцы, курсанты-кинологи и все неравнодушные. Уже прочесано территорию площадью 80 га полей и окружающих лесов, 4 соседних села, дома и заброшенные помещения бывших ферм или других зданий. Также поисковые группы осматривают водоемы, болота и реки", — говорится в сообщении.

9 августа в полицию обратился житель Емильчинской общины с сообщением об исчезновении его 80-летней матери.

Напомним, в Киеве из реабилитационного центра исчезла несовершеннолетняя девушка.

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