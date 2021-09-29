"Прочитал сообщение с удивлением": президент Германии прокомментировал отмену безвиза для Украины

По словам Штайнмайера, информация об отмене безвиза является фейковой.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвиз. Он назвал эту информацию неправдивой.

Об этом он сказал журналистам после встречи с президентом Молдовы Майей Санду 29 сентября.

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"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, — ред.). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", — заявил президент Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

В свою очередь, в МИД заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

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