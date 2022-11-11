Прочность украинских позиций враг пытается испытывать ударами беспилотника-камикадзе на юге

Об этом сообщает оперативное командование «Юг.

А тыловые районы с мирным населением стремится держать в страхе из-за постоянных обстрелов.

Новоалександровку враг обстреливал с левого берега системой «Град». Разрушен один частный дом и повреждены еще несколько частных домов. Без человеческих утрат.

В течение боевого дня и больше вечера враг гнал по Никопольщине «Градами», «Ураганами» и тяжелой артиллерией. В Мировской общине пострадал 10-летний ребенок, он получил осколочные ранения. Но ее состояние стабильное.

Также читайте На юге враг экстренно упаковывается в плавсредства и пытается спастись бегством.

Атака дронов-камикадзе на Украину

Россия начала применять беспилотники, поставляемые ей Ираном, на войне против Украины. Именно такими беспилотниками оккупанты, в частности, уничтожают критические объекты инфраструктуры.

Иран отвергал все обвинения о поставках дронов для РФ, но позже в МИД Ирана все же признали, что страна поставляла дроны, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

В США возразили, что это произошло еще до полномасштабного наступления России на Украину. По их информации, только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

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