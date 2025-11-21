Продает ли Украина электроэнергию за границу: в Минэнерго объяснили

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

В условиях массированных отключений электроэнергии, вызванных российскими обстрелами, власти Украины официально опровергли информацию о якобы экспорте электроэнергии в европейские страны.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Как отмечается в разъяснении, вся производимая украинскими электростанциями (АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ) энергия направляется исключительно на обеспечение потребностей внутреннего потребления. Причина полной остановки экспорта кроется в значительном повреждении энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в результате массированных ракетно-дроновых атак РФ повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Возможности производства электроэнергии значительно снизились, в то время как потребности внутренних потребителей остались на прежнем уровне.

«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления — соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется», — говорится в разъяснении.

В Минэнерго подчеркнули, что слухи об экспорте возникают из-за путаний коммерческого экспорта с техническими перетоками в объединенной европейской энергосистеме.

«Украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Некоторые ошибочно или целенаправленно путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема», — пояснили в министерстве.

Также добавляют, что эти перетоки незначительны и обычно баланс близок к нулю: сколько энергии идет за границу, столько же сразу возвращается в Украину. Для подтверждения отсутствия коммерческого экспорта, данные можно проверить на странице НЭК «Укрэнерго» и на сайтах системных операторов соседних стран (Польша, Венгрия, Румыния).

Напомним, пока большинство украинцев живут по графикам отключений, некоторые регионы, кажется, не знают проблем со светом. Это вызывает социальную напряженность, но эксперты объяснили, что причина не в «избирательности», а в технических ограничениях не готовой к войне сети.

Также сообщалось, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели.