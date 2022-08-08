Продал автомобиль скорой помощи, который должен был передать ВСУ: на Прикарпатье задержали депутата облсовета

Подозреваемый организовал благотворительный фонд для якобы помощи ВСУ, однако мужчина ввозил в Украину автомобили, которые впоследствии продавал.

Об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.

По данным следствия депутат областного совета организовал благотворительный фонд для помощи Вооруженным силам Украины. Однако подозреваемый не помогал украинским защитникам, а организовал торговлю ввозимыми из-за рубежа автомобилями.

Фото: СБУ

Депутат продал местной жительнице автомобиль скорой помощи, который должен был отправить для ВСУ. За авто он требовал 12 тыс. долларов. Деньги за авто должна была получить его помощница. Полиция и СБУ "на горячем" задержали дельцов: помощницу депутата во время получения средств, а подозреваемого, когда тот из авто контролировал передачу валюты.

Фото: СБУ

Во время обысков в помещении благотворительного фонда и квартире депутата правоохранители изъяли три автомобиля скорой помощи, 7 внедорожников, которые были ввезены в Украину, как гуманитарная помощь, документы, технику и более 38 тыс. евро, 176 тыс. долларов, почти 7 тыс. английских фунтов, 3,3 тысяч польских злотых и более 1 млн гривен.

"Основному фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное во время чрезвычайного или военного положения. Его помощнице сообщено о подозрении в пособничестве в сообщении преступления", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Суд избрал депутату облсовета меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога, его помощнице — домашний арест. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила в Ивано-Франковске бывшего советского офицера, прославлявшего Путина и российскую армию.

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