Продал автомобиль скорой помощи, который должен был передать ВСУ: на Прикарпатье задержали депутата облсовета

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали депутата областного совета.
Подозреваемый организовал благотворительный фонд для якобы помощи ВСУ, однако мужчина ввозил в Украину автомобили, которые впоследствии продавал.
Об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.
По данным следствия депутат областного совета организовал благотворительный фонд для помощи Вооруженным силам Украины. Однако подозреваемый не помогал украинским защитникам, а организовал торговлю ввозимыми из-за рубежа автомобилями.
Депутат продал местной жительнице автомобиль скорой помощи, который должен был отправить для ВСУ. За авто он требовал 12 тыс. долларов. Деньги за авто должна была получить его помощница. Полиция и СБУ "на горячем" задержали дельцов: помощницу депутата во время получения средств, а подозреваемого, когда тот из авто контролировал передачу валюты.
Во время обысков в помещении благотворительного фонда и квартире депутата правоохранители изъяли три автомобиля скорой помощи, 7 внедорожников, которые были ввезены в Украину, как гуманитарная помощь, документы, технику и более 38 тыс. евро, 176 тыс. долларов, почти 7 тыс. английских фунтов, 3,3 тысяч польских злотых и более 1 млн гривен.
"Основному фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное во время чрезвычайного или военного положения. Его помощнице сообщено о подозрении в пособничестве в сообщении преступления", — говорится в сообщении.
Суд избрал депутату облсовета меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога, его помощнице — домашний арест. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, СБУ разоблачила в Ивано-Франковске бывшего советского офицера, прославлявшего Путина и российскую армию.
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