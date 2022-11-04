Продала 120 несуществующих автомобилей: в Николаеве женщина обманула военных ВСУ и волонтеров (фото)

Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

В Николаеве женщина обманула минимум 120 граждан под предлогом продажи несуществующих автомобилей в интернете. Среди пострадавших — военнослужащие Вооруженных сил Украины и волонтеры.

Об этом 4 ноября сообщили в киберполиции Украины.

На торговых площадках злоумышленница размещала фейковые объявления о продаже автомобилей. При этом злоумышленница предлагала только те автомобили, которые пользуются спросом и могут использоваться для военных нужд.

От потенциальных покупателей злоумышленница получала задаток, затем удаляла объявления и исчезала.

Сумму ущерба устанавливают правоохранители. За совершенное женщине может грозить до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве женщина получила 15 лет заключения за сотрудничество с российскими оккупантами. Под кураторством российских спецслужб она собирала и передавала информацию о местах дислокации и перемещения в регионе украинских военных.

Фото: Киберполиция

Фото: Киберполиция

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