Продала полиции интимные фото: в Киеве блогера обвинили в изготовлении порно

Правоохранители заверяли суд, что на фотографиях девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы".

В Киеве полиция расследует дело блогера Only Fans, которая продала правоохранителям свои интимные фото.

Об этом говорится в решение Голосеевского районного суда г. Киева, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

По данным суда, мужчина, имя которого не разглашается, взял у полиции деньги и купил на сайте Only Fans несколько интимных фото девушки. Поэтому ее обвинили в распространенном порно.

Известно, что девушка продавала свои интимные фото с 2020 по сентябрь 2021 года. Мужчина, чье имя скрыто, поскольку следствие продолжается, нашел страницу блогера в Instagram и по ссылке перешел на Only Fans, где за деньги полиции совершил "оперативную закупку", приобретя несколько интимных фото девушки, стоимостью от 330 грн до 1000 грн. Правоохранители заверяли суд, что на фотографиях девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы".

В суд правоохранители обратились, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил эту просьбу. Блогеру уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины.

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