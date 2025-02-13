Продала ребенка за $20 000: в Харькове задержали женщину (видео)

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове задержали 22-летнюю женщину, которая пыталась продать свою двухмесячную дочь за 20 000 долларов США.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, женщина родила дочь 1 декабря 2024 года, а уже в январе решила продать ее своей знакомой за 20 000 долларов. Правоохранители задержали подозреваемую во время передачи ребенка и получения денег.

Известно, что 22-летняя жительница Харькова уже имеет сына в возрасте 1 год и 10 месяцев. Полученные деньги женщина вместе со своим сожителем планировала потратить на покупку авто.

Правоохранители задержали подозреваемую сразу после продажи ребенка. Обоих ее детей осмотрели врачи, сейчас они находятся под опекой медиков.

"Следователи объявили женщине о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В Харькове женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 000 долларов

Напомним, в Одессе родители спрятали в морозильнике тело малыша.

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