Продали детей иностранцам на 1 миллион евро: банде из Украины объявили подозрение в торговле малышами

Банда из 6 человек вербовала малоимущих женщин, те ехали рожать в Чехию, где впоследствии писали отказ от детей. За каждого ребенка организаторы получали от иностранцев по 50-70 тысяч евро.
Шестерым членам банды, заработавшей 1,2 миллиона евро на схеме продажи детей иностранцам, полицейские сообщили о подозрении.
Как рассказали в пресс-службе МВД Украины, в состав преступной группы входили два организатора — учредители частной клиники. Они вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства".
Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
За свои услуги организаторы группы получали 50-70 тысяч евро. Установлено, что за три года преступной деятельности они получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.
Полицейские задокументировали всю цепочку криминальной деятельности. Разоблачили злоумышленников сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками Департамента миграционной полиции и оперативными подразделениями полиции Киева и Харьковщины. Кроме того, участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.
Правоохранители уже провели 20 обысков в клинике и местах проживания фигурантов и изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.
Шестерым фигурантам уже объявили о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.
Сейчас суд решает вопрос о заключении под стражу членов организованной группы с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.
Напомним, в августе 2021 года в одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев. Полиция изъяла троих новорожденных и передала их соцслужбам, но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины. Этот факт незаконной торговли новорожденными злоумышленники замаскировали под суррогатное материнство.
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