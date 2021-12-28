Правоохранители провели обыски в офисах и дома у членов банды / МВД

Продали детей иностранцам на 1 миллион евро: банде из Украины объявили подозрение в торговле малышами

Продали детей иностранцам на 1 миллион евро: банде из Украины объявили подозрение в торговле малышами

Банда из 6 человек вербовала малоимущих женщин, те ехали рожать в Чехию, где впоследствии писали отказ от детей. За каждого ребенка организаторы получали от иностранцев по 50-70 тысяч евро.

Шестерым членам банды, заработавшей 1,2 миллиона евро на схеме продажи детей иностранцам, полицейские сообщили о подозрении.

Как рассказали в пресс-службе МВД Украины, в состав преступной группы входили два организатора — учредители частной клиники. Они вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства".

Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

За свои услуги организаторы группы получали 50-70 тысяч евро. Установлено, что за три года преступной деятельности они получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.

Правоохранители провели обыски в офисах и дома у членов банды / МВД

Полицейские задокументировали всю цепочку криминальной деятельности. Разоблачили злоумышленников сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками Департамента миграционной полиции и оперативными подразделениями полиции Киева и Харьковщины. Кроме того, участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.

Правоохранители уже провели 20 обысков в клинике и местах проживания фигурантов и изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Правоохранители провели обыски в офисах и дома у членов банды / МВД

Шестерым фигурантам уже объявили о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.

Сейчас суд решает вопрос о заключении под стражу членов организованной группы с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.

Напомним, в августе 2021 года в одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев. Полиция изъяла троих новорожденных и передала их соцслужбам, но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины. Этот факт незаконной торговли новорожденными злоумышленники замаскировали под суррогатное материнство.

Новости Украины: в Киеве разоблачили лиц, подозреваемых в торговле новорожденными

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