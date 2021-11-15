Продали игрушки, чтобы убежать от отчима: в Донецкой области дети ночевали в заброшенном доме

Продали игрушки, чтобы убежать от отчима: в Донецкой области дети ночевали в заброшенном доме

Дети решили уйти из дома после конфликта с отчимом.

В Донецкой области правоохранители разыскали ушедших из дома брата и сестричку. Детей нашли в 20 км от дома, где они жили.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

11-летний мальчик и его 9-летняя сестренка ушли из родительского дома после конфликта с пьяным отчимом. Жить решили в заброшенном доме недалеко от Мариуполя, где они жили раньше. Всю ночь брат с сестрой провели в своем заброшенном доме – без отопления и с поврежденными стенами.

Вызов на линию "102" об исчезновении двоих детей поступил в полицию сегодня, 15 ноября, около часу ночи. Оказалось, что из дома 14 ноября в 15:00 ушли двое детей – у них не было мобильных телефонов, а с собой они взяли только старую игрушку.

Правоохранители принялись разыскивать пропавших детей.

"Были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошены родители, проработаны связи семьи и все, кто мог видеть детей за последние часы. Полицейские установили, буквально каждый шаг детей. Так, вечером их видели вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там брат с сестрой продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет в село Пригородское в Мангушском районе, где раньше жили", — сообщили правоохранители.

Правоохранители отправились туда искать детей. Беглецов нашли у их старшей сестры, о которой даже не было известно после опроса родителей. Молодая женщина увидела утром детей и забрала к себе.

"Сейчас с семьей проводится профилактическая работа. В отношении матери был составлен административный протокол по ст.184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), относительно отчима — по ст. 173-2 КУоАП (Домашнее насилие )", — сообщили в полиции.

Семью взяли на контроль соцслужб. Временно дети будут проживать у старшей сестры в с. Пригородное, затем будет решен вопрос о возвращении их родителям.

Напомним, что в Николаевской области двух 16-летних подруг, которые хотели посмотреть Киев, добравшись до столицы попутным транспортом, оперативники управления уголовного розыска вернули домой.

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