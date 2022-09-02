Продали несуществующих автомобилей на 5 млн гривен: в Украине разоблачили мошенников (фото)

Правоохранители разоблачили масштабную группу мошенников, размещавших в Сети фейковые объявления о продаже различных товаров, а также предложения доставить из-за границы авто по выгодным ценам. Обязательным условием предоставления услуги была предоплата. Однако ни авто, ни свои деньги заказчики не получали.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Преступники обманули более полусотни человек из Хмельницкой, Киевской, Одесской и Полтавской областей. Среди пострадавших – около 10 военных и волонтеров, которые хотели приобрести транспорт для фронта.

Преступная группа насчитывает 18 участников. Собрал их вместе 54-летний житель Хмельницкого. Они размещали в Сети фейковые объявления и разными путями выманивали у своих жертв предоплату. Как только деньги от клиента поступали на карту, мошенники пропадали со связи.

У фигурантов правоохранители уже провели 35 обысков, во время которых изъяли десятки мобильных телефонов, более 30 банковских карт разных банков, почти полмиллиона гривен наличными в разной валюте и пять премиум автомобилей.

По предварительным подсчетам, ущерб превышает пять миллионов гривен. Трем членам организованной преступной группы уже сообщили о подозрении.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в последнее время активизировались аферисты, использующие тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д., обещая выплаты "стоимостью конфискованных активов России", ссылаясь на недействительное решение разных органов власти Украины.

Один звонок и денег нет: как не попасть на крючок телефонных мошенников

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