Продались оккупантам: журналисты установили имена более 1500 предателей Украины

Эти люди сознательно перешли на сторону врага заразы денег.

Журналистам удалось идентифицировать всего 1816 представителей оккупационных властей – от полиции или судов до школ и коммунальных предприятий. Абсолютное большинство из них – 1579 (почти 87%) оказались гражданами Украины, которые пошли на службу к россиянам, возглавив те или иные учреждения, иногда сразу несколько.

Об этом говорится в исследовании NGL.media.

Где коллаборанты преобладают россиян

Известно, что на оккупированных территориях ключевые должности занимают исключительно россияне. Несмотря на очевидное недоверие к местным, россияне не могут заполнить все руководящие должности своими соотечественниками из Тамбова или Рязани, поэтому среди почти двух тысяч руководителей разных учреждений на оккупированной территории 87% составляют украинцы.

"Все они, чтобы получить или сохранить за собой желаемую должность, сознательно пошли на сотрудничество с врагом и стали коллаборантами", – акцентируют журналисты.

Отмечается, что украинские граждане возглавили более тысячи оккупационных муниципальных структур – здесь их доля составляет почти 95%.

Больше всего коллаборантов сосредоточено в следующих сферах:

комитеты по земельным ресурсам;

разнообразные казачие организации в оккупированном Крыму;

пенсионные фонды, управление соцстраха и соцзащиты; местные центры занятости.

Для того чтобы каждый мог оперативно найти информацию о предателе, специалисты подготовили специальную базу данных. Достаточно выбрать желаемую категорию ("полиция", "образование" и т.п.) или использовать поиск. Искать можно по фамилии, адресу, названию учреждения.

Журналисты установили имена более 1500 предателей/Скриншот

Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму начали массово писать рапорты на увольнения полицейские, работавшие в правоохранительной системе Украины, однако после 2014 года изменили нашему государству и перешли на службу к оккупантам.

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