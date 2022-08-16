Продался оккупантам за "должность": СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Запорожью

Предатель передавал россиянам данные, которые они использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью. Также злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников.

СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание "руководящей должности" в случае оккупации города.

Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

Агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта и собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

В случае захвата города россияни обещали своему стороннику одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников, отмечают в СБУ.

"Установлено, что предатель был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ для разведывательно-взрывной деятельности. Полученные от него материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий", — поинформировали в спецслужбе.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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