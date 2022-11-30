"Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен": на Полтавщине через популярный сайт объявлений продавали младенца

Жительница Полтавщины разместила на Интернет-платформе объявления о продаже младенца. Правоохранители оперативно установили личность "продавца".

Об этом сообщает нацполиция.

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"Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен" – такое объявление появилось на днях на одной из популярных вебплатформ. Его прочитала Интернет-пользовательница и отправила скриншот правоохранителям Полтавщины для проверки и безопасности малыша.

Уже через несколько часов правоохранители знали фамилию "продавца" и стояли на пороге его дома. Им оказалась… 12-летняя жительница Миргородского района.

Девочка призналась, что объявление разместила "по приколу", чтобы узнать реакцию людей.

"Прикол" ребенка будет стоить админнаказанию его родителям. В настоящее время работники ювенальной превенции изучают условия, в которых воспитывается ребенок, и психологический климат в семье для принятия необходимых правовых решений.

Напомним, что в селе Горохолина Ивано-Франковской области произошел пожар, в котором погибла 12-летняя девочка. Местные жители оказывали девочке медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.

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