"Продавал" амуницию и "собирал" деньги для армии: на Прикарпатье разоблачили на мошенничестве заключенного колонии

"Продавал" амуницию и "собирал" деньги для армии: на Прикарпатье разоблачили на мошенничестве заключенного колонии

На Прикарпатье сотрудники киберполиции разоблачили на мошенничестве 23-летнего узника колонии.

Отмечается, что молодой человек отбывал наказание в местах лишения свободы. В сосетях создавал фейковые аккаунты. Там размещал объявления о сборе денег на нужды вооруженных сил.

Сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Кроме того, заключенный "продавал" в Интернете не существовавшую военную амуницию. В мошенническую схему злоумышленник привлек двух родственниц. Именно они получали транзакции граждан на собственные банковские карты.

Полиция провела обыски по месту отбывания наказания фигуранта, а также в помещениях его сообщниц. Выбрали мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, компьютерную технику и "черновые" записи.

В настоящее время правоохранители устанавливают потерпевших и окончательную сумму ущерба. Подозреваемому доложено о подозрении по статье "мошенничество". Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который обманул столичных волонтеров. Мужчина в течение марта-апреля этого года под предлогом поставки снаряжения для нужд военнослужащих ВСУ завладел имуществом и денежными средствами волонтеров города Киева. Ему удалось незаконно завладеть полмиллионом гривен.

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