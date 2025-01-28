"Продавал" фиктивные повестки: в Одесской области задержали военного ТЦК

Военному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одесской области полиция задержала 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП, который требовал деньги за фиктивные повестки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчина пообещал одному из мужчин призывного возраста документ, который позволял ему свободно передвигаться по территории Украины в течение шести дней. За это военный требовал 1000 долларов, а впоследствии повысил сумму еще на 2000 гривен.

"С течением срока действия за аналогичную плату злоумышленник обещал выдавать аналогичные повестки. Полицейские задержали в процессуальном порядке дельца после того, как он получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла часть денег, мобильный телефон подозреваемого и саму повестку.

Военному сообщено о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 242 240 гривен.

Напомним, суд взял под стражу главного психиатра ВСУ Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 1 млн дол.

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