Продавал "инвалидность": на Одесчине разоблачили незаконную схему переправки уклонистов за границу

В Одессе правоохранители разоблачили подпольный бизнес, который за деньги помогал мужчинам избежать военной службы и выехать за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Организатор схемы наладил производство поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, в том числе оформляя фальшивые инвалидности", - говорится в сообщении.

Для беспрепятственного пересечения границы злоумышленник вносил измененные данные в системы "Резерв +" и "Оберег". Цена услуг составляла $15 000.

"Задержали организатора во время получения средств за поддельные документы. Ему объявлено подозрение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали горе-беглецов, застрявших в грязи.

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