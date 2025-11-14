Продавал "места" в аннулированной партии и статус нардепа: СБУ задержала политика за мошенничество

СБУ задержала руководителя политсилы по подозрению в мошенничестве / © СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали в Киеве руководителя одной из политических партий Украины по подозрению в мошенничестве . Фигурант был задержан при получении 160 тысяч долларов США за включение лица в партийный список, хотя регистрация самой политической силы ранее уже была аннулирована судом.

Об этом сообщает СБУ.

По данным РБК-Украина речь идет о Валерии Токаре, учредителе и председателе партии «Гарант», регистрацию которой суд аннулировал более года назад, в октябре 2024 года из-за выявленного подлога учредительных документов.

Мошенничество с «проходными позициями»

Как отмечают правоохранители, несмотря на отсутствие законных оснований для продолжения деятельности партии ее руководитель продолжал торговать «проходными позициями» в партийном списке. За большое вознаграждение он обещал своим «клиентам» статус нардепа на следующих парламентских выборах.

Фигуранта задержали с поличным в одном из ресторанов Киева, именно в момент получения им 160 тысяч долларов США.

Распространитель кремлевских нарративов

Кроме мошеннических действий, в делах отмечается, что фигурант публично распространял фейки об украинской армии и социально-политической ситуации в стране.

"Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призвал к срыву мобилизации", - отметили в СБУ.

Для распространения этого деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в социальных сетях, на которые подписано почти полмиллиона человек. В ходе обысков правоохранители изъяли технику и документы, подтверждающие мошенническую деятельность фигуранта.

В настоящее время «политика» сообщена о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УКУ). Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 6 миллионов 725 тысяч гривен.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование, по результатам которого действия задержанного могут получить дополнительную квалификацию и соответствующие обвинения.

