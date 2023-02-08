Продавал монеты, наконечники от стрел и украшения: в Украине разоблачили "черного археолога"

В Украине разоблачили "черного археолога ", незаконно торговавшего культурными ценностями ІІІ века.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, "археолог" откопал древности в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области, а находка датирована серединой III века.

"Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море", — сообщили правоохранители.

"Археолог" выставил древности для продаж на Интернет-аукционе. Он реализовал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей.

Правоохранители напоминают, что согласно действующему законодательству Украины предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства.

Во время проведения обысков по местам жительства разоблаченных лиц на территории Хмельницкой и Кировоградской областей правоохранители изъяли уникальное сокровище III века пояса готов, 787 монет, наконечники от стрел, фрагменты старинных украшений и 450 предметов, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

После проведения экспертизы найденные древности могут быть переданы на хранение в музейные фонды.

Напомним, во время реставрационных работ в Киеве ученые нашли три подземных хода, ведущих в Софийский собор.

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