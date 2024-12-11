Продавал муляжи вместо "Айфонов": полиция задержала 18-летнего мошенника

Предприимчивый молодой человек придумал схему "быстрого заработка" на доверчивых украинцах. За короткий срок мошенник обманул, по меньшей мере, 12 украинцев из разных областей, получив почти 340 тысяч гривен за продажу пострадавшим муляжей "Айфонов" под видом настоящих гаджетов.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Шевченковского района поступило несколько сообщений от граждан о том, что их обманули. Как рассказывали потерпевшие, они находили в Сети объявления о продаже телефона по цене значительно ниже рыночной и делали заказ. В дальнейшем "продавец" отправлял им "гаджет" по почте, наложенным платежом. Однако, когда потерпевшие оплачивали заказ и открывали коробку – внутри находили муляж", – говорится в сообщении.

В мошенничестве подозревают 18-летнего ровенчанина

Как рассказала следователь Шевченковского управления полиции Анастасия Футорянина, во время проведения розыскных мероприятий была установлена личность 18-летнего жителя Ровно, который, вероятно, причастен к совершению преступления.

"Во время следственных действий в арендованной им квартире в Житомире и по месту жительства в городе Ровно мы изъяли коробки от мобильных телефонов и опечатывающие устройства. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мы сообщили злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины [мошенничество – ред.]", – добавили в полиции.

Правоохранители уточнили, что за совершенное подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Мошенник отправлял покупателям муляжи вместо "Айфонов" / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Харьковской области перед судом предстанут мошенники, которые выманили у людей почти 500 тысяч гривен. Под видом работников службы безопасности банка злоумышленники звонили клиентам, получали конфиденциальную информацию и переводили средства на свои счета.

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