"Продавал" отгулы: в Одесской области поймали чиновника воинской части

Кроме того, военный применял насилие к бойцам.

В Одесской области командира взвода одной из воинских частей подозревают во взяточничестве и применении насилия к подчиненным.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что военный требовал у подчиненных деньги за возможность взять отгул. Цена такой "услуги" была четыре тысячи гривен. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой.

Правоохранители задокументировали десять фактов получения взятки. По оперативным данным, командир получил не менее 500 тысяч гривен из своих военных. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов.

Военному чиновнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и применении насилия к подчиненному. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Командира взвода одной из воинских частей в Одесской области требовал деньги за отгулы. / Фото: Государственное бюро расследований

Как сообщалось, во Львовской области военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему средства. За превышение служебных полномочий его уволили, а суд оштрафовал "аж" на 17 тысяч грн.

Читайте также: