Продавал повестки уклонистам: в Ивано-Франковской области осудили работника ТЦК

Работник ТЦК в Ивано-Франковской области выписывал фальшивые повестки уклонистам за относительно небольшую "благодарность", за что и оказался на скамье подсудимых.

Большинство уклонистов пытаются любым способом избежать получения повестки. Однако "изобретательный" работник ТЦК из Ивано-Франковской области нашел способ, как заставить тех, кто пытается избежать мобилизации, платить деньги, чтобы получить повестку из его рук. За выдачу фальшивых боевых повесток за взятку суд оштрафовал офицера и временно лишил его права занимать определенные должности.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным следствия, в январе 2024 года офицер ВСУ, занимавший должность в одном из территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области, выписал двум военнообязанным фиктивные мобилизационные распоряжения (повестки на отправку в воинскую часть). За свои услуги работник ТЦК получил от уклонистов взятку в размере 500 долларов США.

С такими документами мужчины беспрепятственно проходили проверки на блокпостах области, ведь другие повестки их уже вручить не могли.

Суд признал работника ТЦК виновным в совершении служебного подлога документов и получении неправомерной выгоды. За свои противоправные действия офицеру придется заплатить штраф в размере 51 тысячи гривен.

По решению суда взяточник также на два года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также функций представителя власти на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности.

Напомним, работника ТЦК осудили за побег со службы. На суде обвиняемый заявил, что хотел служить на фронте, а не в военкомате.

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