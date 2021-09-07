Продавал раритетное оружие криминальному миру: в Кировоградской области топ-менеджер занимался черной археологией

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

В Кировоградской области правоохранители разоблачили черного археолога. Мужчина продавал представителям криминального мира оружие времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс служба СБУ.

Как стало известно, незаконным бизнесом занимался житель города Александрия. По профессии он топ-менеджер, однако основной род деятельности у него — черная археология. Историк находил места захоронения оружия времен Второй мировой войны, раскапывал их, приводил огнестрел в надлежащий вид, после чего продавал криминальному миру. Пытался даже наладить поставки за рубеж.

Во время обысков у него нашли и отправили на экспертизу шесть гранат Ф-1, ружье и обрез ружья "Мосина", пистолет "Наган", 90 патронов калибра 7,62 мм, а также один килограмм пороха.

"Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Напомним, что на Прикарпатье мужчина избил пожилую мать и наставил оружие на копов.

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