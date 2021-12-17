Продавала дочь за 20 тысяч гривен в сексуальное рабство: суд Хмельницкого вынес приговор горе-матери

Продавала дочь за 20 тысяч гривен в сексуальное рабство: суд Хмельницкого вынес приговор горе-матери

Осуждена жительница Хмельницкой области, которая торговала собственной дочерью.

В Хмельницком суд вынес приговор женщине, пытавшейся продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь. Она получила 6 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

Судом установлено, что в июне 2019 44-летняя мать пыталась продать в сексуальное рабство свою 15-летнюю дочь. За это она просила 40 тысяч гривен. Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало.

Правоохранителям, выдававшим себя за покупателей, удалось "сторговаться" до 20 тысяч гривен. Во время суда женщина стала уверять, что девочка сама просила отдать ее в бордель.

"Оперативники получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для собственной 15-летней дочери для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тыс. грн", – после задержания женщины рассказали в пресс-службе СБУ.

Женщина была задержана во время получения первого транша. Ее обвиняли по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины.

"Следует отметить, что полицейские ранее уже привлекали женщину к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сама злоумышленница имеет широкий круг тесных связей с представителями криминального мира", — сообщили в полиции.

14 декабря Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины и определил наказание в виде 6 лет заключения.

Напомним, что в Тернопольской области троих девушек "продали" в Португалию в сексуальное рабство.

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