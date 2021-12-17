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Продавала дочь за 20 тысяч гривен в сексуальное рабство: суд Хмельницкого вынес приговор горе-матери

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Продавала дочь за 20 тысяч гривен в сексуальное рабство: суд Хмельницкого вынес приговор горе-матери

unsplash.com

Осуждена жительница Хмельницкой области, которая торговала собственной дочерью.

В Хмельницком суд вынес приговор женщине, пытавшейся продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь. Она получила 6 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

Судом установлено, что в июне 2019 44-летняя мать пыталась продать в сексуальное рабство свою 15-летнюю дочь. За это она просила 40 тысяч гривен. Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало.

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Правоохранителям, выдававшим себя за покупателей, удалось "сторговаться" до 20 тысяч гривен. Во время суда женщина стала уверять, что девочка сама просила отдать ее в бордель.

"Оперативники получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для собственной 15-летней дочери для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тыс. грн", – после задержания женщины рассказали в пресс-службе СБУ.

Женщина была задержана во время получения первого транша. Ее обвиняли по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины.

"Следует отметить, что полицейские ранее уже привлекали женщину к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сама злоумышленница имеет широкий круг тесных связей с представителями криминального мира", — сообщили в полиции.

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14 декабря Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины и определил наказание в виде 6 лет заключения.

Напомним, что в Тернопольской области троих девушек "продали" в Португалию в сексуальное рабство.

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