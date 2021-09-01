Продавала секс за деньги: в Житомире разоблачили 26-летнюю сутенершу (фото)

Продавала секс за деньги: в Житомире разоблачили 26-летнюю сутенершу (фото)

Сутенерка в Интернете искала клиентов для секса с ее знакомыми женщинами и получала за это деньги.

В Житомире 26-летняя женщина наладила бизнес на интиме. Она подыскивала клиентов, которые платили за секс с женщинами, организовывала их встречи и получала за это часть прибыли.

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Как рассказали в полиции области, в настоящее время фигурантке объявили о подозрении в преступлении.

"Следователи и оперативники задокументировали схему сутенерства, организованного 26-летней жительницей областного центра. Нам удалось зафиксировать противоправную деятельность разоблаченной житомирянки", — говорится в сообщении.

С сутенершей были связаны по меньшей мере три женщины, которые оказывали интимные услуги по заказу.

"Подозреваемая через объявления в Интернете подыскивала клиентов, договаривалась об оплате и организовывала встречи в арендованных помещениях в Житомире. Часть из полученных денег забирала, другое распределяла между исполнительницами заказов", — рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП Житомирщины Александр Фурманюк.

30 августа полицейские провели обыск в доме 26-летней женщины и изъяли доказательства противоправной деятельности. А уже на следующий день ей объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, в Одессе задержали двух сотрудников полиции охраны, которые наладили незаконный бизнес в центре города. Они вместе с сообщницами занимались сутенерством.

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