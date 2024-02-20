Продавали авто из Европы: в Украине под суд отправят наживавшегося на ВСУ военного и его сообщника

Злоумышленники покупали за границей машины якобы для военных и ввозили их в Украину без уплаты таможенных платежей.

В Украине будут судить военного и его сообщника, которые продавали автомобили, ввезенные в наше государство для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как стало известно, правоохранители завершили расследование в отношении военнослужащего и его сообщника, которые завозили из Европы в Украину автомобили как гуманитарную помощь для ВСУ.

"Злоумышленники покупали за границей машины якобы для военных и ввозили их в Украину без уплаты таможенных платежей. Однако вместо передачи военным выставляли их на продажу в Интернете. В частности, за почти 12 000 долларов они продали два автомобиля: Nissan X-Trail (4800 долларов) и Hyundai Santa Fe (7000 долларов). Сотрудники ДБР задержали сообщников. На оба автомобиля наложен арест. Установленная стоимость авто составляет 629 тысяч гривен", — отметили в ГБР.

Военнослужащий и его подельник обвиняются в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, что в Киеве блогер оправдывал Путина и войну и готовил фейки для кремлевских СМИ.

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