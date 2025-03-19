Продавали авто, ввезенные в качестве гуммпомощи: полиция разоблачила преступную схему (фото)

В Украине разоблачена схема, по которой ввезенные в качестве гуммпомощи авто продавались за десятки тысяч долларов.

Полиция разоблачила деятельность нескольких группировок, незаконно зарабатывавших на продаже автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В результате совместной операции оперативников и следователей в Днепропетровской и Хмельницкой областях разоблачены преступные группы, злоупотреблявшие гуманитарной помощью. Трое фигурантов – родные братья – вместе с другими участниками организовали незаконный ввоз автомобилей под видом помощи для ВСУ.

За два месяца 2024 дельцы из Днепропетровщины завезли и продали 10 автомобилей с европейской регистрацией на сумму более 800 тыс. грн.

Должностные лица одной из благотворительных организаций в Хмельницкой области организовали схему незаконного ввоза и продажи автомобилей. Злоумышленники временно регистрировали транспортные средства на подконтрольные фонды как гуманитарную помощь для армии, а затем продавали их за наличные деньги по цене от 5 500 до 6 500 долларов. В результате спецоперации стражи порядка задержали двух участников преступной группы, когда они реализовывали пять автомобилей на сумму почти 23 000 долларов.

В целом, за время преступной деятельности, группа продала гуманитарных авто более чем на 1,2 млн грн. В ходе более 20 обысков в Днепропетровской, Львовской, Черкасской и Хмельницкой областях изъято 16 автомобилей, документацию, черновые записи и средства в валюте. Решается вопрос наложения ареста на изъятое имущество.

Согласно полученным доказательствам, 8 участников схемы получили подозрения за незаконное использование гуманитарной помощи. Четверым злоумышленникам избраны меры пресечения, остальные находятся под следствием. Фигуранты могут получить до семи лет заключения за незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

Нацполиция разоблачила схему продажи гуманитарных авто / Фото: Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила схему продажи гуманитарных авто / Фото: Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила схему продажи гуманитарных авто / Фото: Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила схему продажи гуманитарных авто / Фото: Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила схему продажи гуманитарных авто / Фото: Национальная полиция Украины

Нацполиция разоблачила схему продажи гуманитарных авто / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Винницкой области мужчина бросил гранату во двор соседа.

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