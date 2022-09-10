Продавали автомобили, завезенные в Украину: Зеленскому объяснили причину обысков у представителей волонтерского движения

В субботу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко, на которой говорилось об использовании известных волонтерских организаций для сделок с продажей автомобилей, растаможенных на границе как гуманитарную помощь военным.

Об этой встрече с правоохранителями глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

“Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни”, — написал он, не сообщая подробностей.

Зеленский подчеркнул, что зарабатывать на наших защитниках недопустимо.

"Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения человеческой совести. Мошенники и воры не могут быть волонтерами", — подытожил он.

В тот же день в пресс-службе председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко уточнили, что самая распространенная схема, которую используют псевдоволонтеры, заключается именно в продаже гуманитарной помощи, и привели недавний резонансный пример.

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“Военный в поисках авто для боевых собратьев наткнулся на объявление благотворительного фонда. Однако, как оказалось, за автомобили нужно было заплатить – 5,5 тысячи евро за два автомобиля. А вот в акте приемки-передачи воинской части о стоимости нельзя было упоминать – писать исключительно "безвозмездная гуманитарная помощь". Как установили полицейские, такую схему заработка используют двое мужчин, которые прикрываются рядом благотворительных общественных организаций. Среди таких – ОО "Незалежні", руководителем которой является Святослав Литинский (он является свидетелем в этом уголовном производстве)", — говорится в сообщении.

Как установили следователи, один из фигурантов этого дела, предоставляя документы от общественной организации, договаривался с благотворителями о закупке авто за границей для военных. Когда автомобили доезжали до границы с Украиной, псевдоволонтеры растаможивали их через другие благотворительные фонды, указывая, что эти машины будут переданы в дар военным частям ВСУ.

“Полицейские в рамках уголовного производства задокументировали эти факты и провели обыски в организациях, фондах и помещениях лиц, о которых упоминали фигуранты во время переговоров”, — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Двух фигурантов дела вызвали для вручения им сообщения о подозрении за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи.

Львовских волонтеров обыскали и подозревают в продаже гуманитарки

Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила двух волонтеров, которые незаконно получали и реализовывали иностранную и украинскую гуманитарную помощь на миллионы гривен.

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