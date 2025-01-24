Продавали фальшивые документы: прокуратура разоблачила преступную группу

Винницкая областная прокуратура пресекла деятельность межрегиональной группы, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов. Четырем фигурантам сообщено о подозрении в изготовлении, приобретении, пересылке и сбыте незаконно полученных голографических элементов и фальшивых документов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, они изготавливали и распространяли поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов. Среди них - загранпаспорт, военный билет, удостоверение участника боевых действий, техпаспорта на транспортные средства, медсправки и удостоверения правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Стоимость подделки колебалась от 8000 гривен до 2000 евро в зависимости от сложности и срочности изготовления.

Правоохранители провели 34 одновременных обыска в 8 регионах Украины, разоблачив сеть, которая занималась изготовлением и распространением поддельных документов. Заказы принимали через соцсети, а готовые фальшивые документы присылали через почтоматы.

"Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила руководство черкасского химзавода.

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