Продавали фейковые лекарства через фейковую рекламу: на Харьковщине схватили молодых злоумышленников

В Харьковской области двое злоумышленников распространяли фейковую рекламу с изображением Министра здравоохранения Украины и продавали лекарства-подделки по невероятно завышенным ценам.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Полицейские под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при содействии Министерства здравоохранения Украины разоблачили 24-летнего жителя Харьковщины и его 26-летнюю сообщницу. Злоумышленники предоставляли онлайн-консультации потенциальным покупателям и убеждали их приобрести лекарственные средства по завышенным в несколько раз ценам. Однако вместо лекарственного средства фигуранты продавали диетическую добавку. Для этого мужчина создал и администрировал несколько интернет-ресурсов по продаже товара.

Также фигуранты запустили в соцсетях масштабную рекламную кампанию по продаже лекарственных средств в рамках реализации несуществующей программы Министерства здравоохранения Украины по сниженным ценам. Сообщники использовали фото Министра здравоохранения. Целевой аудиторией фейковой рекламы были прежде всего люди пожилого возраста, малозащищенные слои населения.

Полицейские заблокировали мошеннические ресурсы и провели обыски на территории Харьковской и Закарпатской областей. Изъято более 50 тысяч коробок с диетическими добавками, компьютерной техники и мобильных телефонов, которые использовались в преступной деятельности.

Теперь мошенникам "светит" до пяти лет лишения свободы. Идут следственные действия.

Напомним, ранее по Сети распространилась новость, что всем украинцам планируют раздать по 9500 гривен. Это очередная мошенническая схема. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, в чем ловушка.

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