Продавали или пускали на запчасти: в Ровенской области разоблачили угонщиков элитных авто (видео)

Продавали или пускали на запчасти: в Ровенской области разоблачили угонщиков элитных авто (видео)

Злоумышленников задержали правоохранители.

В Ровенской области полицейские разоблачили автоугонщиков. Злоумышленники угоняли элитные машины, предлагали владельцам их откупить назад, а если те отказывались – авто разбирали и продавали на запчасти.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, правоохранители следили за ними полгода. Двум уже объявили подозрение. Сейчас устанавливают подельников.

Преступную схему наладили 20 и 31-летний жители. Они угоняли дорогие "корейские" автомобили, прятали их по гаражам, где и разбирали на запчасти. Сейчас устанавливают, как долго работала группа и сколько машин угнали.

В Ровенской области полицейские разоблачили автоугонщиков | Новости Украины

Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку