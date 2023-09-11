Продавали информацию об украинцах: в Киеве СБУ разоблачила "детективное агентство"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве детективное агентство, которое "продавало" данные о личной жизни граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка разоблачили детективное агентство, которое продавало информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов и незаконно следило за гражданами.

“Организатором противоправной деятельности оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг. Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины. Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы. Средняя стоимость одного "досье" составила 200 долларов США. Сумма зависела от объема собранной информации”, – рассказали в СБУ.

Средняя стоимость одного "досье" составила 200 долларов

Там также добавили, что для получения персональных данных так называемый детектив привлек своего знакомого, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа.

“Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за "услуги" получал на банковскую карту своего близкого родственника. В настоящее время "детектив" сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 УК Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации). Его сообщник – чиновник полиции – отстранен от службы. Он подозревается по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней)”, — отметили в СБУ.

Напомним, что скрывающемуся за рубежом бывшему народному депутату Украины Сергею Полищуку сообщено о подозрении.

Читайте также: