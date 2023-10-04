Продавали оружие, детскую порнографию и работали на Россию: СБУ отчиталась о разоблачении клириков УПЦ МП

С начала полномасштбного вторжения РФ было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 – митрополиты церкви.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.

26 представителей УПЦ (МП) сообщены о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Двух московских попов обменяли на пленных украинских защитников

Двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену украинских воинов.

В частности, речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года "сдавал" оккупантам участников сопротивления на территории громады. По "наводке" коллаборанта в рясе россияне похищали потерпевших.

Суд священнику-коллаборанту назначил 12 лет тюрьмы. Его вместе с пленными российскими военными удалось обменять на 63 украинских защитников.

Также сотрудники СБУ задержали клирика Горловской епархии УПЦ (МП), который после захвата Лимана организовал собрание жителей громады для избрания руководства местной оккупационной администрации.

Священника-"активиста" приговорили к 7 годам лишения свободы, а затем его обменяли на пленных украинских защитников.

Кроме того, к 5 годам тюрьмы приговорен управляющий Тульчинской епархией УПЦ (МП) в Винницкой области митрополит Ионафан Елецкий. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал оккупацию части территории Украины.

Забирают украинское гражданство и запрещают въезд

При этом прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них – митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из оккупированного Крыма.

Запрещен въезд в Украину более 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

"Продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны", — отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Напомним, что экс-диакон УПЦ МП придумал хитрую схему побега за границу и зарабатывал на уклонистах тысячи долларов.

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