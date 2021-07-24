Продавали пропаганду и форму российских солдат: в Украине ввели санкции против российского ритейлера

Продавали пропаганду и форму российских солдат: в Украине ввели санкции против российского ритейлера

Запрет российского ритейлера — это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

В Украине ввели санкции против российского ритейлера Wildberries.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Как отметил министр, ритейлер продавал форму российских солдат и пропаганду в Украине. Поэтому Wildberries попал под санкции СНБО и больше не будет работать в Украине.

"Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг — российские ОТТ-платформы", — говорится в сообщении.

Напомним, на российскую компанию, которая создала дубляж сайта президента Украины, наложены санкции.

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