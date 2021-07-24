Продавали пропаганду и форму российских солдат: в Украине ввели санкции против российского ритейлера

Запрет российского ритейлера — это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.
В Украине ввели санкции против российского ритейлера Wildberries.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Как отметил министр, ритейлер продавал форму российских солдат и пропаганду в Украине. Поэтому Wildberries попал под санкции СНБО и больше не будет работать в Украине.
"Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг — российские ОТТ-платформы", — говорится в сообщении.
Напомним, на российскую компанию, которая создала дубляж сайта президента Украины, наложены санкции.