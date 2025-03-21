Продавали справки и переправляли за границу: СБУ разоблачила пять схем уклонения от мобилизации

СБУ ликвидировала масштабные схемы уклонения от мобилизации: от фальшивых медсправок до нелегальных маршрутов через границу.
Правоохранители ликвидировали еще пять схем нелегального выезда уклонистов за границу и избегания мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Среди задержанных – 10 организаторов схем, которые брали за "услуги" от 5 до 13 тысяч долларов.
- На Киевщине разоблачена адвокатская группа, которая продавала фиктивные справки об инвалидности детей уклонистов. Также они незаконно оформляли клиентов пилотами и авиаинженерами, что позволяло выезжать из страны под видом подтверждения профпригодности. Четырем организаторам сообщено о подозрении.
- На Харьковщине военная контрразведка СБУ задержала врача-акушерку, которая за деньги помогала мужчинам получить статус многодетного отца. Она предлагала беременным женщинам "подзаработать" и указать в свидетельстве о рождении ребенка не настоящего отца, а клиента.
- Во Львовской области киберспециалисты СБУ разоблачили врача-невролога и его сообщника, которые продавали фиктивные справки об инвалидности. Для этого они использовали данные тяжелобольных пациентов, которые вместо уклонистов проходили медицинские обследования.
- На Закарпатье задержаны двое злоумышленников, которые предлагали военнообязанным нелегальную "миграцию" в ЕС через пограничную реку. Услуга включала инструктаж и гидрокостюм.
- В Виннице задержан мужчина, который вывозил уклонистов через "зеленку". Сначала он доставлял мужчин к границе, а затем помогал им пересечь ее лесными тропами.
Всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт.
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