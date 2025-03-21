Продавали справки и переправляли за границу: СБУ разоблачила пять схем уклонения от мобилизации

СБУ ликвидировала масштабные схемы уклонения от мобилизации: от фальшивых медсправок до нелегальных маршрутов через границу.

Правоохранители ликвидировали еще пять схем нелегального выезда уклонистов за границу и избегания мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди задержанных – 10 организаторов схем, которые брали за "услуги" от 5 до 13 тысяч долларов.

На Киевщине разоблачена адвокатская группа, которая продавала фиктивные справки об инвалидности детей уклонистов. Также они незаконно оформляли клиентов пилотами и авиаинженерами, что позволяло выезжать из страны под видом подтверждения профпригодности. Четырем организаторам сообщено о подозрении.

На Харьковщине военная контрразведка СБУ задержала врача-акушерку, которая за деньги помогала мужчинам получить статус многодетного отца. Она предлагала беременным женщинам "подзаработать" и указать в свидетельстве о рождении ребенка не настоящего отца, а клиента.

Во Львовской области киберспециалисты СБУ разоблачили врача-невролога и его сообщника, которые продавали фиктивные справки об инвалидности. Для этого они использовали данные тяжелобольных пациентов, которые вместо уклонистов проходили медицинские обследования.

На Закарпатье задержаны двое злоумышленников, которые предлагали военнообязанным нелегальную "миграцию" в ЕС через пограничную реку. Услуга включала инструктаж и гидрокостюм.

В Виннице задержан мужчина, который вывозил уклонистов через "зеленку". Сначала он доставлял мужчин к границе, а затем помогал им пересечь ее лесными тропами.

Всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт.

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